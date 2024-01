Ragazza sfregiata a Prato | Laurini rischia un altro processo | “Maltrattava anche la fidanzata”

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 – Nuove accuse e unprocedimento all’orizzonte per Emiliano, il 42enne di Scandicci già aper sfregio, lesioni e rapina della ex, la barista pratese Martina Mucci, pestata da un ’commando’ inviato, secondo le accuse, dallo stesso. Nei confronti del culturista-buttafuori, è stata avviata l’azione penale da parte della procura di Firenze per alcuni episodi di maltrattamenti e lesioni nei confronti di di A.B., la donna, fiorentina, con cuiha avuto una relazione fino allo scorso aprile. Cioè quando divampò l’inchiesta sul pestaggio ai danni della ex, la cameriera del locale Hop en Drop di, culminata nell’arresto di, quale presunto mandante del pestaggio, e di Kevin ...