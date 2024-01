Rafa Mir Torino | fumata bianca ad un passo La situazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Forte pressing in questa sessione di calciomercato:Mir è sempre più vicino a vestire la maglia del. Ecco laIlè pronto praticamente a chiudereMir: attaccante spagnolo, 27 anni e attualmente più in panchina che in campo con la maglia del Siviglia, con i granata che hanno accelerato sulla trattativa. Secondo quanto riportato da Sky, i granata stanno lavorando sul prestito con diritto di riscatto (con grandissimo ottimismo).

La trattativa non è ancora del tutto chiusa, ma i contatti tra le parti ci sono stati e sarebbero risultati positivi. Non è da escludere un'accelerazione nelle prossime ore per chiudere le trattative.Il Torino è vicino alla chiusura dell'accordo con il Siviglia per Rafa Mir: si tratta per un prestito con diritto di riscatto. L'intesa tra i due club è vicina: domani, infatti, proveranno a ...Il Torino è vicino ad accogliere un nuovo rinforzo per Ivan Juric come circolato ieri in Spagna: si tratta, come spiegato dal portale del giornalista Sky Gianluca Di Marzio, di Rafa Mir, attaccante ...