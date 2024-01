RadioFestival | il Festival di Sanremo 2024 raccontato da Rtl 102 5 e Radio Zeta

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) MILANO – Rtl 102.5, la primad’Italia, insieme a, sarà aper raccontare il 74°della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno il 5 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo Rtl 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di, dove sarà posizionato iltruck di RTL 102.5. Gli speaker e il team social si sposteranno per la città ligure per narrare ogni aspetto del. L’operazione di RTL 102.5 eprende il nome di, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, ...