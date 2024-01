Raccolta fondi per salvare il dipinto “Processione di San Gennaro”

È per sabato 13 gennaio alle ore 10 l'appuntamento di Legambiente Avellino per piantare cinque Nuovi alberi a via Pini . L'iniziativa, finanziata ... (247.libero)

L’anno di Fondazione Airc inizia con una nuova campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che invita ad agire concretamente per fare la differenza, per se stessi e per gli altri, attraverso ...Con l'occasione è stata lanciata anche una raccolta fondi per l'acquisto di ausili sportivi per disabili, che hanno costi molto elevati, come bici da paraciclismo (handbike) e carrozzine da trekking o ...Anche Fondazione Caript contribuirà all’impegno messo in campo da Conad e dalla sua rete di raccolta fondi. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Gabriele Romiti, Lorenzo Zogheri, ...