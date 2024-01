Questura di Caserta | numero di emergenza 113 | rinnovo dei protocolli di “Sala Operativa”

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 24 gennaio 2024). Ladiha programmato la ristrutturazione e l’adeguamento delle infrastrutture della CentraleTelecomunicazioni, che gestisce, tra i vari applicativi, anche ildi113. Il progetto, che si inquadra in una riorganizzazione in ambito nazionale delle procedure di settore, prevede l’ampliamento degli spazi che ospitano gli operatori della “”, oltre alla revisione deidi intervento, anche al fine di rendere un servizio maggiormente aderente alle esigenze del territorio, in particolar modo per il contrasto dei furti in appartamento. In tale ambito, è immediatamente operativo ildel protocollo del “teleallarme”, con la possibilità di collegare ...