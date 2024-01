Quattordicenne ucciso a Roma | c’è un altro fermo | è il fratello di uno dei due indagati

Il nonno : 'Gli avevo detto di non scendere dall'auto' Il nonno poi ricorda: 'Gli ho detto 'resta qui in macchina con me', all'inizio mi ha ascoltato ... (247.libero)

I compagni di scuola: 'Un nostro amico, non se lo meritava' Al ritorno a scuola dopo la tragedia, i compagni di Alexandru lo ricordano come 'un bravo ... (247.libero)

Tempo di lettura: 2 minutiUna persona è in stato di fermo per l’omicidio del 14enne a Roma . A seguito di serrate ed interrotte attività d’indagine, ... (anteprima24)

Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 Una persona è in stato di fermo per l’omicidio del 14 enne Alexandru Ivan a Roma . Si tratta di un ... (dayitalianews)

C’è un altro fermo per l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Roma nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano nella notte del 13 gennaio scorso. Si tratta di un 30enne, fratello ...il 14enne ucciso fra Roma e Monte Compatri: si tratta del fratello di uno dei due cugini già arrestati. Ha 30 anni il terzo uomo raggiunto da un fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, il ...È gravemente indiziato dell’omicidio avvenuto a Roma nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano la notte del 13 gennaio scorso. Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso ...