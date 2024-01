Quattordicenne ucciso a Roma | c’è un altro fermo | è il fratello di uno dei due indagati

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) C’è unper l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14ennenel parcheggio della fermata della metro C di Pantano nella notte del 13 gennaio scorso. Si tratta di un 30enne,di uno degli altri duegià fermati, gravemente indiziato dell’omicidio del ragazzo. Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso al giovane, risulterebbe infatti che l’uomo fosse in compagnia di uno degliprima, durante e dopo l’omicidio, quando avrebbe trovato riparo ad Aprilia. Le indagini sono ancora in corso. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

