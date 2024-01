Quanto guadagna l'Udinese dalla cessione di Pafundi

quanto guadagneranno i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 ? Naturalmente non sono state divulgate cifre ufficiali, ma alcune indiscrezioni ... (cinemaserietv)

Per i big in gara si parla di un rimborso spese più che di un vero e proprio compenso. Ecco tutti i calcoli (ilgiornale)

La Juventus ha un piano per Teun Koopmeiners. I bianconeri non hanno fretta: attendono la chiusura del mercato invernale per piazzare il colpo decisivo. L'olandese infatti rappresenta il grande obiett ...Quanto guadagna Koopmeiners Nel 2020 Teun ha ricevuto anche la prima chiamata della Nazionale maggiore, con cui due anni più tardi ha partecipato al Mondiale in Qatar. Nel 2023, Koopmeiners ha ...Simone Pafundi ha scelto l'estero per rilaciarsi. La Svizzera, Losanna. La proprietà del club è la stessa che gestisce il Nizza e parte del Manchester United, l'obiettivo del classe 2006 è quello di ...