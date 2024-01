Quanti seggi per Meloni al Parlamento europeo? Le previsioni Ecfr

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Fratelli d’Italia, aumenterà il numero dei proprial, fino a un possibile massimo di 26 deputati (su 76 italiani). La previsione sul partito di Giorgia, che non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura, arriva da uno studio sulla proiezione dei, commissionato dallo European Council on Foreign Relations, dal titolo “Una brusca virata a destra: una previsione per le elezioni 2024 del”, scritto da Simon Hix e Kevin Cunningham. Se questi numeri fossero confermati e Fidesz, il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, ottenesse 14, potrebbe allinearsi con il Partito dei conservatori e dei riformisti europei e ottenere una maggioranza senza precedenti per la destra. Secondo il ...