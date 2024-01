Quando le semifinali degli Australian Open? Orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Archiviati anche gli ultimi due quarti di finale, il tabellone di singolare maschile2024 si è delineato alle. Novak Djokovic contro Jannik Sinner nella parte alta, Daniil Medvedev contro Alexander Zverev nella parte bassa. Due sfide estremamente interessanti e sicuramente non scontate, che verranno disputate nella giornata di venerdì 26 gennaio. L’ordine di gioco della Rod Laver Arena verrà annunciato presumibilmente domani verso le ore 8 del mattino italiane, con le dueche si svolgeranno non prima delle ore 4.30 (quindi in sessione diurna) e dalle 9.30 (sessione serale in Australia, considerando le 10 ore di fusoo tra Roma e Melbourne). Entrambi i match verranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta ...