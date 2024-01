Quando l' addetto alle pulizie dell' obitorio si commuove

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L'uomostava tirando lo straccio ai pavimenti (circa 1500 metri quadrati). Un parente fa: “Deve lavare il pavimento proprio adesso?”. Uomo spazzone: “E? Domani non c'è la sua salma. Ma di sicuro c'è un altro feretro”. Parente: “Ha ragione! Brav'uomo, non ci avevo pensato. Voglia accettare le mie scuse”. Uomo spazzone: “Niente! Si figuri! Le accetto volentieri. Capita a tutti un momento di sconforto”. E si mette a piangere. Parente: “Cosa succede?”. Spazzone: “Mi sono commosso”. Parente: “Perché? Lavora qui da poco?”. Spazzone: “No, 23 anni oggi”. Parente: “Complimenti! Andiamo a bere qualcosa”. Spazzone: “Ma sì!”. Lascia lì secchio e ramazza e va. Alcuni parenti vengono in ufficio da me a lamentarsi. “Guardi che c'è in giro materiale per le. Uno scalmanato ha svitato il bastone ...