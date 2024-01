Quando il tuo fidato allenamento smette di funzionare | considera l' heavy duty e i libri

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Uncostante come Chris Hemsworth senza vedere risultati trasformerebbe qualunque appassionato del fitness in un cinico amareggiato. Hai seguito le indicazioni, hai sollevato pesi, sei andato a correre, eppure la tua bench press non migliora e il tuo PB dei 5 Km non si sposta di un minuto. Perché i tuoi workout abituali hanno smesso di? C'è una spiegazione ovvia: si tratta di un plateau e non del limite del tuo potenziale. Per esserti d'aiuto, abbiamo parlato con Hunter McIntyre, tre volte campione del mondo Hyrox e quindi uno degli atleti multi-sport più fit del pianeta che conosce bene il problema. «Molte persone partono semplicemente in quarta, si allenano troppo e dopo poco tempo soffrono di affaticamento totale e burnout della motivazione», spiega McIntyre. «Secondo me, la cosa migliore da fare è pianificare con cura i tempi ...