QUANDO HITLER RUBÒ IL CONIGLIO ROSA | IL FILM PER NON DIMENTICARE MA MOLTI LO FANNO

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In vista della ricorrenza del Giorno della Memoria, Rai1 propone, in prima visione, ilil”, della regista tedesca premio Oscar Caroline Link con Riva Krymalowski, Marinus Hohmann e Carla Juri, in onda mercoledì 24 gennaio alle 21.30. Tratta da un romanzo autobiografico di Judith Kerr, la storia racconta le peripezie di una famiglia che, per sfuggire alla persecuzione razziale, deve lasciare la Germania. La piccola Anna, che ha nove anni, dovrà fra le altre cose lasciarsi dietro il suo coniglietto. Anche in Svizzera i Kemper non trovano l’accoglienza sperata: la loro odissea è solo all’inizio. Toccante testimonianza sulla Shoah vista dagli occhi di una bambina, ilmostra la diffusione del sentimento ...