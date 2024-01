Quando Hitler rubò il coniglio rosa | I fantastici 5 o Chi l’ha visto? La tv del 24 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “il”. Tratto dal romanzo omonimo di Judith Kerr e basato sull’infanzia della scrittrice. 1933 Berlino: Anna ha 9 anni e suo fratello Max ne ha 12. Il padre è un famoso critico teatrale e la madre è una pianista; sono ebrei e nel momento in cuisale al potere la famiglia è costretta ad abbandonare la sua vita agiata per fuggire in Svizzera. Le cose però non vanno come sperato e i quattro debbono nuovamente partire per raggiungere Parigi. Anche lì la loro esistenza non sarà facile e dovranno conoscere l’indigenza senza avere la certezza che la Francia possa diventare la loro seconda patria… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction ...