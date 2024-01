Qualiano | picchia bidello per un parcheggio | denunciato

Qualiano: accompagna il figliastro a scuola, picchia un collaboratore scolastico e spinge una donna per le scale ...A Qualiano controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri della stazione di Qualiano e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, insieme a quelli del NIL e ...Denunciato un 23enne che ha aggredito il collaboratore scolastico per usare un posto auto vicino all’istituto e non far entrare in ritardo il bambino ...