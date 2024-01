Qualiano | panico all’asilo | accompagna il figlio della compagna ma picchia il bidello per il parcheggio e ferisce un' impiegata

Leggi su quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Napoli), 24 gennaio 2024 –ilsuama, a causa del, litiga con il, poi loe gli lancia via il telefono, e fa anche in tempo a spingere giù dalle scale un’scuola. L’aggressione é accaduta stamattina in una scuola dell'infanzia die a causarla è stato un 23enne denunciato dai carabinieri a piede per aver creato danni etra le persone presenti. Inoltre, dopo una perquisizione, è stato trovato nella sua casa uno storditore elettrico. Il giovane dovrà rispondere di lesioni personali, rapina impropria, usurpazione di ...