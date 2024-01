Provoca incidenti con l’auto non assicurata e scappa | rintracciato dalla polizia municipale

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio 2024 - Ci sono voluti alcuni giorni di indagini e verifiche ma alla fine laè riuscita a ricostruire l'esatta dinamica e la responsabilità del doppio incidente che ha visto coinvolto un’auto che poi si è data alla fuga. E per il conducente, un fiorentino di 37 anni sono scattati verbali per oltre 1.600 euro e il maxi-taglio di 24 punti sulla patente che gli è stata ritirata perché finita in saldo negativo. La vicenda risale a giovedì scorso. Intorno alle 2 di notte una pattuglia del Reparto di Rifredi viene inviataCentrale Operativa in via del Sansovino per i rilievi di un incidente con quattro veicoli coinvolti di cui uno si era dato alla fuga. Arrivati sul posto gli agenti sono riusciti a ricostruire cheche si era allontanata si era resa protagonista poco prima di ...