Proposta FdI su premierato | staffetta premier solo in casi gravi

La nostra proposta di legge sulla Discriminante psicotica per le condizioni di non imputabilità è nella fase embrionale. presto inizierà la ... (secoloditalia)

Tra i ritocchi proposti da FdI dovrebbe esserci anche il limite dei due mandati al capo del Governo: oggi la legge Casellati parla genericamente di un’elezione diretta per 5 anni ma l’intento è di non ...(Arv) Venezia 23 gen. 2024 – “Approvata oggi in Consiglio regionale la mozione del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, che sollecita la Giunta regionale a sostenere ogni iniziat ...Il capogruppo di FdI, Luca Vidoni, si dice «sconcertato dalla proposta del sindaco, che dimostra di non aver colto la delicatezza della situazione e il danno di immagine che la città ha subìto, oltre ...