Pronostico e quote Cori Gauff – Aryna Sabalenka | WTA Australian Open 25-01-2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), detta Coco, contro, è stata la finale dell’ultimo Slam del 2023, quegli USche hanno definitivamente consacrato l’americana, vincitrice in tre set, come nuova stella nel firmamento del tennis femminile. La numero uno del Ranking WTA è Iga Swiatek ma è stata eliminata, ed in ogni caso a noi piace InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

La sfida tra Jelena Ostapenko e Victoria Azarenka è in programma come secondo incontro alla Margaret Court Arena dunque non prima delle 4 AM in ... (infobetting)

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

La sfida tra Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev è in programma come secondo incontro alla Rod Lever Arena, e comunque non prima delle 3:30 italiane, ... (infobetting)

La somma di questi dati, in lavagna, fa scaturire un totale: equilibrio. Le quote per l'1 e per il 2 sono vicinissime e chissà che la via di mezzo, ovvero il pareggio, non possa rappresentare la ...La ventiduesima giornata di Super Lig prosegue e tra gli incontri in programma c'è un testacoda, Galatasaray-Istanbulspor. La squadra di Okan Buruk si sta giocando il titolo con il Fenerbahce mentre g ...Le Cherries hanno rischiato l'eliminazione del turno precedente contro il Qpr, battuto 3-2 in rimonta con gol decisivo dell'ex romanista Kluivert. Per lo Swansea, invece, un comodo 2-0 al Morecambe, ...