Promozione Migliaccio non è più l’allenatore del Campagnola | si è dimesso

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Alsi cambia: Vincenzo(foto) si èda allenatore dei rosanero, che nelle prossime ore annunceranno il nuovo mister. Per il momento la squadra è seguita dal vice Maurizio Vincenzi, che ieri sera ha guidato l’allenamento. Ilmilita nel girone A die occupa la 12ª posizione, ovvero quella appena sopra la zona playout. I rosanero hanno 25 punti, mentre il Carignano (prima squadra dentro la zona rossa) ne ha soltanto uno in meno. Domenica ilha perso il derby con la Sammartinese per 2-1: nelle ultime 6 il cammino è stato negativo con una sola vittoria, 4 sconfitte, e un pari. Delicata la sfida del prossimo turno: aci sarà aria di derby con i rossoneri della Riese. La squadra di Ivano Rossi ha 26 ...