Progetto Nazionale Lingue di Minoranza | avviso in scadenza il 25 gennaio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Entro domani 25è possibile partecipare alla procedura per l’affidamento deldi formazione e ricerca nel campo dell’insegnamento dellee delle tradizioni culturali appartenenti ad unalinguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5), come daministeriale del 10. L'articolo .

CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 18 dicembre , data in cui ricorre la Giornata ... (orizzontescuola)

Pubblicato l'avviso per la partecipazione alla procedura per l'affidamento del Progetto di formazione e ricerca nel campo dell'insegnamento delle ... (orizzontescuola)

che nel 2021 ha presentato il progetto per la “Realizzazione di interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana-Librino Città Moderna”, ammesso a finanziamento nell’ambito del Pnrr grazie al ...Al Pacta Salone di Milano una prima assoluta per la luce Cherenkov. Nell’ambito del festival di teatro “ScienzaInScena - Atto Sette”, l’Inaf porta in scena il progetto Cta+, la costruzione del process ...E' l'obiettivo del progetto Rete dei servizi di facilitazione digitale, avviato in Puglia con le risorse messe a disposizione dal governo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Entro ...