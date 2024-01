Progetto “Città 30” | favorevoli due italiani su tre

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Da qualche giorno a Bologna è partita ufficialmente l’attuazione del30” che impone un limite di velocità di 30km/h in gran parte della. Oltre al capoluogo emiliano, in Italia sono circa 60 leche hanno adottato questo limite. Nel complesso, anche se con alcune eccezioni, quasi duesu 3 (il 64,7%) si dichiaranoall’introduzione di un limite di velocità di 30km/h, tuttavia tra questi, circa 1 cittadino su 3 lo limiterebbe al solo centro storico. Un provvedimento, dunque, sostanzialmente apprezzato, ma che lascia dei dubbi sull’efficacia nella riduzione degli incidenti stradali. Il campione, infatti, si divide in parti più o meno uguali tra chi lo ritiene utile in questo contesto e chi no, con delle differenze a seconda ...