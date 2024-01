“Professione creator – Il quadro normativo e socioeconomico per l’Italia” | interviene Carfagna

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) ROMA – Giovedì 25 gennaio, alle ore 10, presso la Sala Matteotti della Camera si svolgerà il convegno “– Ilper”. Interverrà anche la segretaria di Presidenza, Mara(foto), parlamentare e presidente di Azione. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa della Camera dei Deputati, verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Jacopo Ierussi è avvocato di Assoinfluencer, la prima associazione di categoria per content creator nata in Italia ...A volte basta un attimo per dare una svolta alla vita. Una decisione magari presa con leggerezza capace di cambiare tutto. E' quello che è successo a Sara Innocenti, fiorentina di 33 anni, conosciuta ...