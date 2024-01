Processata per il reddito di cittadinanza | «Deve restituirlo» Ma lei replica | «Colpa del Caf»

Conflitto in Medio Oriente: la comunità internazionale preme per la "soluzione dei due Stati": ma Netanyahu e Hamas si oppongono.La Turchia, inoltre, ha ritardato la ratifica per più di un anno a causa del presunto sostegno ... A ottobre, il presidente Erdogan ha chiesto al Parlamento di avviare il processo di voto sulla Svezia ..."Oggi si tende alla conservazione, oltre che a un risultato estremamente naturale del ritocco, e per questo i trattamenti più richiesti sono le infiltrazioni di acido ialuronico a diversi pesi ...