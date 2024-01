Probabili formazioni Milan-Bologna | ventiduesima giornata Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ledi, match valido per ladi. Al Meazza i rossoneri sfidano i felsinei che hanno riposato nell’ultimo turno di campionato e cercano una vittoria per restare saldamente al terzo posto, d’altro canto i rossoblù vogliono rimettersi in marcia dopo un momento di appannamento. Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 27 gennaio, diretta tv su Dazn e Sky, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Stefano Pioli e Thiago Motta.– Solite assenze in difesa, Gabbia dovrebbe ritrovare la titolarità insieme a Kjaer, con Theo Hernandez a sinistra e Calabria a destra. Davanti Leao-Giroud-Pulisic è il mantra.– ...

Giovedì 25 gennaio Arabia Saudita e Thailandia si affronteranno per la prima volta dal 1996 in Coppa d’Asia, in una sfida che si terrà all’Education ... (sport.periodicodaily)

Una nuova chance. Poco importa che sia per mancanza di alternative. Giacomo Raspadori proverà comunque a rispondere presente, gettndosi alle spalle un ultimo periodo in cui non è stato determinante ...E' tutto pronto per la super sfida in programma questa sera al San Mames. Alle ore 21:00, fra le mura amiche, l'Athletic Bilbao ospiterà il Barcellona nel match valevole per i quarti di Copa del Rey.Recupero della tredicesima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco ed Union Berlino, in programma questa sera alle 20:30. Il 2 dicembre, giorno in cui si sarebbe dovuta disputare originariamente la ...