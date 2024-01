Princess Peach | Showtime | nuovo trailer e Joy-Con rosa per Switch

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Princess Peach: Showtime!, l'avventura con protagonista la celebre eroina del mondo di Super Mario, che debutterà su Nintendo Switch il 22 marzo 2024. La ...Princess Peach: Showtime! è un nuovo e inedito titolo della serie di Super Mario dedicato in tutto e per tutto all’iconica Principessa del Regno dei Funghi: Peach! Infatti sarà lei l’eroina del titolo ...Oltre ad aver mostrato le trasformazioni presenti in Princess Peach Showtime attraverso un nuovo trailer, Nintendo annuncia anche l'arrivo di una nuova colorazione per i Joy-Con di Nintendo Switch ...