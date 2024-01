Primo via libera ai nuovi ogm | cosa può cambiare per il nostro cibo

AGI - La Lega esulta per il primo via libera all' Autonomia differenziata. L'Aula del Senato - presidente di turno il leghista Gian Marco Centinaio - ... (agi)

ei prossimi giorni si svolgeranno i primi due momenti formativi diocesani ... In quell’occasione, la riflessione prenderà il via con la presentazione del libro “Genitori fortunati. Vivere da credenti ..."In campagna elettorale Matteo Salvini prometteva di portare l'abolizione della legge Fornero nel primo Cdm. Promessa da marinaio ... pubblico al privato che hanno lasciato il lavoro per via di ...A rivelarlo sono i risultati del Randstad Workmonitor 2024 su ambizione e carriera tra gli italiani ...