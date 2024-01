Primo ko per la Roma con la Juventus che rosicchia tre punti dal vertice

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Due vittorie casalinghe, un successo in trasferta ed un pareggio il bilancio della tredicesima giornata in attesa del posticipo del lunedì. Prima sconfitta nel torneo per la capolistache vede ridurre a tre lunghezze il margine di vantaggio sulla diretta inseguitriceed a sei la distanza dalla terza Fiorentina. Sampdoria e Napoli si dividono la posta in palio; successo a sorpresa dell’Inter sulla capolista; treper la Fiorentina che supera il Pomigliano; nel finale laha la meglio del Sassuolo; nel posticipo del lunedì il Milan ospiterà il Como nel derby lombardo. Risultati, 13^ giornata: Sabato 20 Gennaio Sampdoria – Napoli 0-0 Inter –2-0 Domenica 14 Gennaio Fiorentina – Pomigliano 3-1 Sassuolo -0-1 Lunedi 22 ...

(Lapresse) E' l'Inter ad alzare il primo trofeo stagionale. Nella finale di Supercoppa italiana giocata a Riad, in Arabia Saudita, i ...L'analisi dell'ex capitano nerazzurro dopo la vittoria della squadra di Inzaghi in finale di Supercoppa Italiana ...Poi la battuta sulle sue stories epica: "Come se alza, non so pratico", ha scritto per riferirsi appunto alla Supercoppa e alla vittoria in Arabia Saudita che spera sia la prima delle tante in maglia ...