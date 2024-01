Primo Appuntamento Hotel 2024 | episodio 4 streaming e gallery

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il quartodi, prima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio ambientato in undel Salento, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.: coppie4 Ad incontrarsi in questosono stati: Monica e Marco, lei 56enne di ...

10 medaglie per la società salodiana nella gara di gran fondo sul lago di Pusiano ...Primo appuntamento a Trento con la Stagione Regionale Contemporanea, la programmazione realizzata in collaborazione tra il Centro Servizi Culturali S. Chiara ...(Attilio Mercalli per iVolleymagazine.it) All’interno dell’intasato calendario stagionale, arriva l’ora del primo appuntamento decisivo, quello della Coppa Italia; in particolare si va in campo per i ...