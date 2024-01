Primarie Usa 2024 | Trump trionfa ma per Biden resta un avversario più vulnerabile di Nikki Haley

Elezioni Usa 2024 - Trump vince primarie in New Hampshire : “Ora non posso più perdere” “Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi”. Così Donald Trump ha espresso la certezza del ... (metropolitanmagazine)

Usa - Trump vince le primarie repubblicane anche in New Hampshire e invita Haley a ritirarsi Storico successo per Donald Trump, che si è imposto anche alle primarie repubblicane in New Hampshire con oltre il 50%. Una vittoria che permette ... (thesocialpost)