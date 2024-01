Prima e seconda categoria Gioca pure il Tempio Cambia il tecnico del Pistoia Nord

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Una squadra impegnata in coppa ed un’altra che ha annunciato un cambio alla guida tecnica. Sono le ultime novità legate allae alla, in attesa della prossima giornata di campionato. A scendere in campo sarà ilChiazzano, che alle 20:45 odierne sarà di scena a Calenzano contro l’Albacarraia. Un match valido per i quarti di finale di Coppa Toscana: se in campionato la società del presidente Lorenzo Gori sta incontrando qualche difficoltà di troppo e si trova nella zona playout del girone A, in coppa il cammino si è rivelato deciso e chissà che un ulteriore passaggio del turno non possa conferire le energie mentali necessarie per risalire la china. Scendendo in, Alessandro Celadon non è più l’allenatore del: il sodalizio ...