Prima danza | poi pensa Alla ricerca di Beckett | clip esclusiva del film con Gabriel Byrne

Così lady Zaccagni: "Ad un certo punto ho pensato di voler fare lavaggi, perché così come mangiavo avevo vomito. Con Thiago zero nausea" (golssip)

L'attore cinquantasettenne e la modella ventisettenne sono apparsi per la prima volta in coppia, sorridenti e innamoratissimi, alla Paris Fashion Week (vanityfair)

Una clip esclusiva di Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett, pellicola dedicata al gigante della letteratura Samuel Beckett diretta da James Marsh.Il fascino della danza unito alle emozioni della musica: va in scena oggi e domani, mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, ...Le scuole di Danza Art& Danza Arabesque, Armonia Danza Arte & Movimento, New Studio Accademico e la Scuola di Danza Maria Letizia Torrini, tra le più conosciute in città, sono già al lavoro per partec ...