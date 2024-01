Prezzi carburanti in crescita | rialzo per benzina e diesel | la verde costa 1 | 8 euro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ideitornano a crescere in Italia, con le ultime rilevazioni da parte di Quotidiano Energia che non sorridono agli automobilisti. Secondo i dati elaborati, infatti, si assiste a unsulla rete deidovuto alle quotazioni internazionali dei raffinati in salita. Elemento che ha portato siasiaa crescere nuovamente, con sovrapche variano dall’uno ai due centesimi in base alla stazione di rifornimento e alla modalità di erogazione alla pompa. Quantonoal 23 gennaio In base all’elaborazione dei dati dell’Osservadel Mimit, aggiornati alle 8 di ieri 23 gennaio, è possibile notare l’andamento del prezzo di ...