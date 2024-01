Previsioni meteo | anticiclone in arrivo | freddo o caldo per giorni della merla?

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bologna, 24 gennaio 2024 – Che tempo farà nei prossimi? Col cambio repentino delle temperature, passando da gelo e pioggia a giornate più calde con valori sopra la media, come saranno i? Gli ultimi tredi gennaio (29, 30 e 31), secondo la tradizione, dovrebbero essere i più freddi dell'anno. Ma molto probabilmente quest’anno le temperature saranno oltre la media, perché è in“l’‘blocca-inverno’”. “Nella pianura padana e nelle valli del centro e in parte del sud, l’inversione termica filtra l’aumento di temperatura”, annota ilrologo Luca Lombroso su il.net. In pratica non sono previste piogge o nevicate: il sole la farà da padrone fino a fine mese. Temperature sopra la ...