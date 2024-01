Pressione Usa su Pechino per fermare gli Houthi | la rivelazione del FT

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di sollecitare Teheran a tenere sotto controllo i ribelliche attaccano le navi commerciali nel Mar Rosso, ma hanno ricevuto scarse risposte di aiuto da. A rivelarlo sono alcuni funzionari americani citati dal Financial Times. Stando a quanto si apprende, la questione sarebbe stata ripetutamente riproposta negli ultimi tre mesi ad alti funzionari cinesi. A questi è stato chiesto di trasmettere un avvertimento all'Iran affinché non alimenti le tensioni in Medio Oriente. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e il suo vice, Jon Finer, hanno discusso di questo negli incontri di questo mese a Washington con Liu Jianchao, capo del dipartimento internazionale del Partito comunista cinese. D'altronde, le tensioni scatenate dal gruppo armato dello Yemen stanno mettendo ...