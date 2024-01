Precipita aereo militare russo con 65 prigionieri ucraini a bordo

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 24 gennaio, in diretta. La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato (corriere)

Kiev, 24 gennaio 2024 – Un Aereo russo da trasporto militare Il-76 è precipita to nella zona di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Fonti parlano di ... (quotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 24 gennaio, in diretta. La Turchia ratifica l’adesione della Svezia alla Nato (corriere)

Kiev, 24 gennaio 2024 – Un Aereo russo da trasporto militare Il-76 è precipita to nella zona di Belgorod , al confine con l’Ucraina. Fonti parlano di ... (quotidiano)

Tragedia dei cieli - precipita un aereo : vittime

In un tragico incidente aereo, un velivolo partito dall’India e diretto in Russia è precipitato nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nord-Est ... (thesocialpost)