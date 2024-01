Pozzolo positivo allo Stub test | la procura | “Le indagini proseguono”

Il giallo di Capodanno: la perizia dei Ris solo sul deputato e non sugli altri presenti quella notte Cortesie tra (quasi) colleghi. Nella ormai famosa notte di Capodanno, quando nella Pro Loco di Rosa ...I calcoli utili per capire, partendo dai residui di polvere trovati sul tavolo della pro loco di Rosazza, quale fosse la posizione della pistola di Emanuele Pozzolo al momento dell’incidente. Il ...Nessuno sconto di pena per Innocent Oseghale, che nel 2018, a Macerata, ha ucciso la 18enne romana Pamela Mastropietro. I giudici della Cassazione hanno confermato l'ergastolo per il 35enne nigeriano.