Pozzolo e lo strano caso degli spari a Capodanno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Uno straniero che non ne fosse al corrente potrebbe immaginare che, giunti ormai alla fine del mese di gennaio, gli italiani siano a conoscenza della dinamica dei fatti che riguarda il. Ovvero la vicendaaccidentali alla festa dia Rosazza (Biella) a cui era presenta anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.a causa di quali un uomo è rimasto lievemente ferito dopo che il deputato vercellese di Fratelli d’Italia – appunto il 38enne Emanuele– aveva mostrato agli astanti il suo mini-revolver “da borsetta”. E tuttavia non è così. Ancora non si sa con certezza chi avesse in mano l’arma del deputato al momento in cui è partito il colpo, che di certo non è partito da solo. Il 23 gennaio si è appreso ...

Menzogne e ricostruzioni che non tornano: il caso dello sparo di Capodanno che ha coinvolto Emanuele Pozzolo fa parlare Matteo Renzi. Il caso dello sparo ...Non sono un pistolero”. Pozzolo, poi, ha rincarato la dose: “Dentro Fratelli d’Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri. Mi scaricano per difendere Delmastro, che ...Il deputato lo aveva chiesto nel timore di ritorsioni in seguito alla partecipazione a un convegno sulla situazione dei cristiani in Iran. E insiste: “Non ho sparato io” ...