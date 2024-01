Politano ha già firmato il rinnovo col Napoli Sky

Napoli-Salernitana 2-1 Napoli: Gollini 6: non può nulla sulla magia di Candreva , importante l'uscita su un pallone velenoso messo n... (calciomercato)

Allenamento Napoli - personalizzato per Politano : la strategia di Mazzarri in vista del Torino

Il Napoli si prepara a sfidare il Torino, con Politano fuori dal gruppo per preservare la forma. Zanoli in attesa di Mazzocchi per partire. La ... (napolipiu)