Podio al femminile I bookmaker non hanno dubbi | chi vince il Festival

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Secondo la classifica elaborata dagli esperti di Sisal la vittoria di questa 74esima edizione deldi Sanremo è donna. Per illa favorita, a quota 3.50 è infatti Annalisa che sta cavalcando l'onda del successo con i suoi celebri tormentoni. Al secondo posto, a 5.00, c'è invece Angelina Mango, figlia d'arte e alla sua prima partecipazione al. Ildei favoriti è chiuso da Alessandra Amoroso, offerta a 6,00, ma a contendere con lei questa medaglia di bronzo arriva Geolier, appaiato in quota: entrambi alla loro prima apparizione da protagonisti in gara sul palco dei Big dell'Ariston. In quarta posizione per la vittoria finale si piazzano due diverse generazioni di artisti che continuano a farci emozionare: Loredana Bertè e i Negramaro, entrambi offerti a 9,00. Segue Mahmood ...