PMI | Efrag lancia consultazione pubblica su standard rendicontazione ESG

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In vista dell’estensione degli obblighi didella sostenibilità alle PMI quotate a partire dal 2026, l’European Financial Reporting Advisory Group () hato unasulle due bozze direlative ai principi didi sostenibilità per le PMI, quotate (ESRS LSME ED) e non (VSME ED). Gli stakeholder – fa sapere l’– hanno ora tempo fino al 21 maggio 2024 per presentare le proprie osservazioni attraverso i questionari dionline. Le parti interessate sono inoltre invitate a partecipare ai test sul campo che verranno condotti insieme alla: il termine per presentare interesse è fissato al 31 gennaio ...