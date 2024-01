Play2000 | in ogni luogo | negli store arriva l’app di Tv2000

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il 24 gennaio, nel giorno in cui si ricorda la memoria liturgica del patrono dei giornalisti San Francesco di Sales, si è consumato un passaggio storico nell’ecosistema delle comunicazioni sociali., l’emittente della CEI, ha la sua app:è disponibileappe può essere scaricata gratuitamente da chiunque. Smartphone, tablet, pc, smart tv: ora la programmazione die di InBlu2000 è disponibile – in pochi click – su qualsiasi dispositivo. È la versione OTT di, un caso scuola a livello internazionale: il progetto, infatti, permette a una emittente verticale, che ha come punto di l’assemblea dei vescovi italiani, di superare le barriere fisiche legate all’emittenza tradizionale (lo schermo della televisione o le antenne della radio) per essere a ...