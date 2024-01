Pirateria | De Siervo | «Da febbraio entra in funzione il sistema machine to machine»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato in una nota dopo la decisione del Tar sui siti illegali Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato in una nota dopo la decisione del Tar di consentire all’Agcom di bloccare nel giro di mezz’ora i segnali illegali di partite di calcio, respingendo di fatto il ricorso di Assoprovider. PAROLE – «La sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che riconosce all’Agcom l’autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti, demolisce il ricorso di Assoprovider e dà finalmente il via libera alla messa a terra di un’attività che aspettiamo da anni per contrastare la trasmissione illegale delle partite di Serie A. Il tribunale ha riconosciuto che la nostra donazione della piattaforma “”Piracy Shield” all’Agcom è perfettamente legittima e ...