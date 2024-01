Pilota costretto ad annullare il decollo dell’aereo a causa dei peti di un passeggero

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Un aereo dell’American Airlines è statoa tornare al gate adeipuzzolenti di un“scontento” a bordo. E’ successo su un volo da Phoenix, in Arizona, ad Austin, in Texas, quando ancora l’aereo non si era alzato in volo. A raccontare il grottesco episodio è stato un utente di Reddit. “Prima che la maggior parte delle persone salisse a bordo, ho notato che quest’uomo era palesemente scontento per qualcosa, forse i postumi di una sbornia, una giornata dura, non so, ma non appena si è seduto si è lamentato di qualcosa sottovoce”, ha scritto l’utente lamgalatx. Dopo che la maggior parte dei passeggeri era salita a bordo, l’uomo avrebbe esclamato: “Pensavi che fosse scortese? Beh, che ne dici di questo odore” e ha iniziato a emettere gas. “Non so ...