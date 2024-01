Pifferi | indagate psicologhe e legale

Leggi su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) 13.40per favoreggiamento e falso ideologico e perquisite dalla Polizia penitenziaria le duedel carcere di San Vittore che hanno sottoposto a un test sul quoziente intellettivo Alessia, imputata per aver lasciato morire di stenti la figlioletta di 18 mesi a luglio 2022. Indagata anche ladi, per falso. Per il Pm,leavrebbero attestato "falsamente" cheaveva un "deficit grave" e avrebbero svolto"consulenza difensiva"non spettante loro.Si indaga anche su gestione altre detenute