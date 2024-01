Pieraccioni in sala con la fidanzata e l’ex Torrisi | il dettaglio notato da “Chi”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Personaggi tv.incon la: perché le ha divise – Leonardoha presentato il suo nuovo film “Pare parecchio Parigi” e per la splendida occasione, che rappresenta un traguardo della sua carriera, ha deciso di riunire le “donne della sua vita”. Al cinema, come evidenzia “Chi”, c’erano infattiLauracon la figlia Martina e l’attuale compagna del toscano, Teresa Magni. Le due però non erano sedute vicine… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “L’Eredità”, la confessione del campione Daniele: come ha indovinato la ghigliottina Leggi anche: “Grande Fratello, interviene Rita Dalla Chiesa su Perla e Beatriceincon la ...