Picchia e costringe la fidanzata 16enne a prostituirsi | poi pubblica le foto sui social | arrestato

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Avrebbe costretto ladi 16 anni acon almeno 40 uomini, in tre mesi, tra l'ottobre e lo scorso gennaio, per pagare un presunto debito di droga. Quando la loro relazione si è chiusa ha iniziato are sul profilo Instagram della ragazzina delleintime di lei. Un 27enne italo-maroccchino è statoieri sera dai carabinieri, su ordine del gip di Milano, con le accuse di sfruttamento della prostituzione, revenge porn, atti persecutori e tentata estorsione. Un'indagine lampo nata dall'intervento dei militari dell'Arma chiamati lo scorso 16 gennaio dai genitori della ragazza dopo che la figlia aveva subito delle minacce dall'ex fidanzato. Dagli accertamenti è stato ricostruito come la vittima durante la relazione sia statata ...