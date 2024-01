Piante selvatiche alimentari | un corso di Legambiente insegna a riconoscerle

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Empoli, 24 gennaio 2024 –Empolese-Valdelsa organizza nel mese di marzo ilLe buone erbe – Alla scoperta delle, articolato in due incontri serali e due uscite sul territorio. Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, un’insolita materia prima per la preparazione di piatti sani e tradizionali; il, ha come tema il riconoscimento, l’utilizzo e la coltivazione delledi uso alimentare e dellearomatiche. Durante gli incontri, tenuti dal Dr. Raffaello Corsi (biologo, specializzato in scienza e tecnica dellemedicinali), si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini e materiale dal vivo. Sono ...