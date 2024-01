“Pessima…” Grande Fratello | anche Rita Dalla Chiesa interviene su Perla e Beatrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)2023, la vip della televisione prende le sue difese. Nelle ultime ore il pubblico italiano ha assistito a continui colpi di scena. Ead accesi confronti, proprio come quello avvenuto traLuzzi eVatiero. Poilo sfogo dell’ex Temptation Island a Greta Rossetti. Insomma, la situazione in casa si accende e adessola vip rompe il silenzio sulla vicenda.controVatiero. “Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio. A me non interessa, ho la vita mia e sono serena. Ho le mie mancanze, sono due mesi, ti iniziano a colpire quando sei debole“, ha ammessoVatiero parlando di quanto accaduto con ...