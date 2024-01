Perseguita imprenditore a Pozzuoli | uomo nei guai

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)con l’aggravante del metodo mafioso, eseguono misura nei confronti di una persona I Carabinieri della compagnia diha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona, in quanto ritenuta gravemente indiziata del delitto di atti persecutori, reato aggravato dall’utilizzazione del “metodo mafioso” avendo evocato l’indagato il proprio rapporto di parentela con esponenti di rilievo dell’associazione camorristica denominata clan Longobardi – Beneduce, operante sul territorio di. L’indagato, dall’aprile 2022, ...

POZZUOLI – Per circa due anni avrebbe perseguitato un imprenditore locale e la sua famiglia, causando in loro un forte stato d'ansia e di paura. L'indagato si sarebbe inoltre più volte vantato di